1-2. Nico Paz asiste por partida doble, el Como remonta a la 'Fiore'

En todos los goles del Como en lo que va de temporada, Nico Paz ha estado presente. Gol y asistencia ante el Lazio, gol ante el Génova y gol y otra asistencia ante una 'Fiore' que, por el momento, no ha ganado en lo que va de campaña.

Imprescindible para el buen hacer de los de Cesc Fàbregas, se encargó de colgar la falta que remató el alemán Marc Oliver Kempf en el minuto 65 y de lanzar en largo a la carrera de Addai, que fusiló al español David de Gea al palo corto.

Su abanico de registros es cada vez más amplio y permite al equipo de Fàbregas ser peligroso, incluso cuando se ve sometido ante el rival. La 'Fiore' fue algo superior en el primer tiempo y así lo demostró el tanto a los seis minutos de Rolando Madragora, pero cada balón que tocó Nico Paz en zona de tres cuartos hizo temblar a los de Stefano Pioli.

No pudo recortar distancias personalmente, pero sirvió dos balones que mantienen su reinado en el Como, colaborador o protagonista en los cinco tantos que acumula el combinado 'lariano'. El primero, medido al punto de penalti para el cabezazo de Kempf; el segundo, un balón al espacio para el joven Addai, de 20 años, goleador por primera vez en Serie A.

Con esta victoria, el Como suma siete puntos y se asienta en la zona media. La 'Fiore', en cambio, con dos empates y dos derrotas, sufrió la crítica de su afición y se queda al borde del descenso.