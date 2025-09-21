Aplazado por la amenaza de lluvia, el Marsella-PSG se jugará este lunes

La nueva fecha ha sido adoptada en contacto con los clubes y pese a que coincidirá con la gala de entrega del Balón de Oro que tendrá lugar en el teatro Chatelet de París. El atacante del PSG Ousmane Dembélé es el máximo favorito para alzarse con ese premio, pero no estaba convocado para el 'clásico' por lesión, por lo que podrá asistir a la ceremonia.

Otros, como el técnico Luis Enrique, que figura como favorito para el premio Johan Cruyff al mejor entrenador del año, no podrá asistir a la gala.

La LFP prefirió fijar este lunes el duelo en lugar de aplazarlo hasta diciembre, que era la otra opción que se barajaba.

El partido fue aplazado por la previsión de fuertes lluvias que pueden llegar a los 120 litros por metro cuadrado en la noche marsellesa, ciudad colocada bajo alerta naranja por las tormentas y las inundaciones.

Un riesgo para las autoridades que esperan que ese episodio de tormentas se produzca entre las 19.00 y las 22.00 horas, en pleno partido previsto para las 20.45.

La Prefectura ha desaconsejado los desplazamientos por el departamento, pero también por la ciudad, por el peligro de derrumbes y corrimientos de tierras.

"En esas condiciones, el prefecto pide a todos los ciudadanos que eviten los desplazamientos y a no aventurarse en las carreteras, mientras que llama a la mayor prudencia en la ciudad por riesgos de corrimientos urbanos", señaló la Prefectura en un comunicado.

En ese contexto, consideraron imprudente mantener el partido que iba a reunir a unos 70.000 aficionados en el estadio Velódromo.

"La intensidad de la lluvia puede ser muy importante por la estacionalidad eventual de focos tormentosos", agregó la Prefectura, que alertó de posibles corrimientos de tierra en Marsella.