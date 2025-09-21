Aplazan el 'clásico' francés Marsella-PSG por las fuertes lluvias previstas

El departamento en el que se encuentra Marsella está bajo vigilancia naranja por lluvias e inundaciones que pueden ser de "fuerte intensidad" durante el partido, en el que se esperaban 70.000 aficionados, agregó la Prefectura en un comunicado.

"En esas condiciones, el prefecto pide a todos los ciudadanos que eviten los desplazamientos y a no aventurarse en las carreteras, mientras que llama a la mayor prudencia en la ciudad por riesgos de corrimientos urbanos", señaló.

En ese contexto, el 'clásico' que debía enfrentar al Marsella de Roberto de Zerbi con el PSG de Luis Enrique queda aplazado.

Las previsiones meteorológicas prevén fuertes precipitaciones tormentosas en pocos minutos en Marsella, que pueden compararse a una dana, con entre 70 y 90 litros por metro cuadrado, con máximos de hasta 120 litros "en pocos minutos".

Esas tormentas están previstas entre las 19 y las 22 horas, mientras que el partido estaba previsto a las 20.45 horas, lo que incluía la práctica totalidad del duelo.

"La intensidad de la lluvia puede ser muy importante por la estacionalidad eventual de focos tormentosos", agregó la Prefectura, que alertó de posibles corrimientos de tierra en Marsella.

Los dos clubes fueron avisados de la suspensión del encuentro, al igual que la Liga de Fútbol Profesional (LFP), que tendrá ahora que encontrar una nueva fecha para disputar el duelo liguero entre el PSG, líder con pleno de victorias y el Marsella, octavo con dos triunfos y dos derrotas.

El partido entre los dos grandes rivales despierta una gran atención en Francia.