Ayoze dio el triunfo al Villarreal en el descuento en su última visita al Sevilla

Vila-real (Castellón), 21 sep (EFE).- Un gol del delantero internacional español Ayoze Pérez, en el tiempo añadido del partido, dio la victoria al Villarreal en su última visita al Sevilla en el estadio Sánchez Pizjuán (1-2), en un encuentro disputado el 24 de agosto del pasado año.