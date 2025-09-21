Ayoze dio el triunfo al Villarreal en el descuento en su última visita al Sevilla

El partido, correspondiente a la segunda jornada, supuso la primera victoria liguera del equipo de Marcelino García Toral y tuvo con gran protagonista al meta Diego Conde, que evitó con sus paradas el triunfo local.
Danjuma adelantó al Villarreal a los dos minutos de juego, pero Lukébakio empató al filo del descanso. Cuando el empate parecía seguro, el atacante canario sentenció con un tanto en el quinto minuto de la prolongación.
El Villarreal formó con Conde; Kiko Femenía, Kambwala, Bailly, Sergi Cardona; Ilias (Yeremy Pino), Comesaña (Parejo), Pape Gueye, Álex Baena; Pépé (Ayoze) y Danjuma (Barry).
El Sevilla, dirigido por García Pimienta, alineó a Nyland; José Ángel, Badé, Kike Salas (Marcao), Pedrosa; Juanlu (Sow), Agoumé, Saúl Ñíguez; Lukébakio (Ejuke), Isaac (Iheanacho) y Ocampos (Jesús Navas).
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En el global de los enfrentamientos entre ambos equipos en Primera domina con claridad el Sevilla, que se ha impuesto en 14 de los 23 partidos, por cuatro victorias del Villarreal y cinco empates.
Los encuentros entre ambos equipos suelen ser muy igualados en el Sánchez Pizjuán, ya que hasta en 13 ocasiones el encuentro se ha resuelto por la mínima diferencia.