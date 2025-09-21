Central Córdoba frustra las intenciones de Boca Juniors

El Xeneize ganaba con goles de Rodrigo Battaglia y Miguel Ángel Merentiel, pero en los últimos 30 minutos los visitantes dejaron todo igual con los goles del paraguayo José Florentín e Iván Gómez.

Boca y Central Córdoba igual con 14 puntos, detrás del líder Unión (16), que empató 2-2 con Independiente Rivadavia.

Barracas Central es segundo con 15 unidades, pese a perder en casa por 0-1 con Sarmiento.

Racing Club se impuso el viernes por 0-2 a Huracán y acumuló 10 puntos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la Zona B, River Plate cedió el liderato tras caer el sábado por 2-0 en su visita al Atlético Tucumán. Lidera el sorprendente Deportivo Riestra, que el viernes se impuso por 1-0 ante Gimnasia.

Además, en este grupo Independiente y San Lorenzo igualaron 1-1 en el clásico del domingo para que el Ciclón sigue en zona de clasificación y el Rojo en el sótano de la clasificación con apenas cuatro puntos.

Vélez Sarsfield quedó en segundo lugar con River Plate con 18 puntos, luego de su triunfo por 1-2 ante San Martín de San Juan, mientras que Lanús se ubica tercero con 16 enteros tras su victoria de viernes por 2-1 ante Platense.

La jornada se completará este lunes con dos duelos Estudiantes-Defensa y Justicia, y Belgrano-Newell’s Old Boys.