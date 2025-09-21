Ceuta y Zaragoza rinden homenaje a Nayim, el héroe de la Recopa de 1995

El exjugador (Ceuta, 1966) ha recibido este homenaje al coincidir con el año en el que se conmemora el treinta aniversario del gol logrado desde el centro del campo que supuso la victoria (2-1) del Zaragoza en la prórroga de la final disputada en París de la Recopa de 1995 ante el Arsenal inglés.

Antes de ponerse a rodar el balón, Nayim ha saltado al césped del Alfonso Murube para realizar el saque de honor de un partido donde tiene el corazón dividido, como ha explicado a EFE el propio jugador.

Nayim accedió al campo con el público coreando su nombre y con los videomarcadores del estadio recreando el momento del gol de hace treinta años.

Nayim, antes del saque, tenía claro un pronóstico: "Que hoy gane el Ceuta y que el Real Zaragoza vuelva a donde le corresponde estar, a Primera División".

El exfutolista, que actualmente ejerce como coordinador de las categorías inferiores del AD Ceuta, ha recibido el calor del graderío al cumplirse ese treinta aniversario del tanto logrado un 10 de mayo de 1995 durante la prórroga del partido que se jugaba en el Parque de los Príncipes de la capital francesa.

Este homenaje coincide con el primer encuentro oficial en liga que disputarán el Ceuta y el conjunto zaragozano.

El club ceutí, por otra parte, ha informado de que la puerta 5 del estadio Alfonso Murube pasará a llamarse Nayim como homenaje al jugador, iniciativa con la que la entidad quiere reconocer a uno de los futbolistas más emblemáticos de la ciudad, que defendió los colores de equipos como el Barcelona, Tottenham, Zaragoza o Logroñés.