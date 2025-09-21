Dinámicas opuestas entre un Burgos que busca consolidar y un Granada ya con urgencias

El duelo en El Plantío se presenta, por tanto, como un choque de dinámicas opuestas: el Burgos busca consolidar su buen inicio en casa y el Granada persigue una reacción inmediata que cambie su rumbo.

"Sabemos el equipo que tenemos delante, sabemos cómo está entrenado y sabemos que va a reaccionar. Eso está más claro que el agua. Tiene un buen entrenador, una plantilla extraordinaria y van a revertir la situación seguro. No tengo ninguna duda de que el Granada va a mejorar en defensa y en ataque", aseguró el entrenador burgalés, Luis Miguel Ramis.

El Granada ha firmado un inicio de temporada decepcionante, pero Ramis, que también pidió el apoyo de la afición para un duelo que prevé complicado, recordó que la Segunda División no perdona la relajación y "fijarse en la clasificación es un error".

En cuanto a lo deportivo, confirmó la recuperación de Íñigo Córdoba, que apunta a estar disponible tras entrenar con normalidad en los últimos días. Además Aitor Buñuel, que se ha incorporado recientemente, apura sus opciones hasta última hora, mientras que Marcelo, Chapela y Mollejo seguirán de baja.

Por su parte el Granada llega con el objetivo de conseguir su primera victoria de la temporada y salir de la posición de colista en solitario que ocupa en la clasificación tras perder la pasada jornada en el Nuevo Los Cármenes ante el Leganés (0-2), echando por tierras las buenas sensaciones mostradas la semana anterior en el campo del Málaga (2-2).

Los de José Rojo 'Pacheta' sólo ha puntuado esta temporada en ese desplazamiento a Málaga, ya que en los otros cuatro encuentros ha perdido mostrando ser un equipo vulnerable y poco competitivo.

Ahora tienen los rojiblancos dos salidas seguidas, a Burgos y Huesca, donde tratarán de encontrar la buena senda y toparse con la victoria para salir cuanto antes de la cola de la clasificación.

Pacheta mantiene para el partido de Burgos la baja del delantero marroquí Mohamed Bouldini, que lleva un par de semanas lesionado, a la que se une la del medio georgiano Luka Gagnidze, que se produjo un esguince de tobillo en la derrota por 3-2 sufrida este jueves por el equipo en un amistoso ante el Real Jaén, equipo de Segunda Federación.

Las principales novedades en el once inicial serán que Pacheta recuperará la zaga de cuatro jugadores tras dos partidos seguidos con una defensa de tres centrales y dos carrileros, y que estará en el lateral izquierdo de inicio el francés Baila Diallo, recuperado ya de una lesión que le ha tenido cuatro partidos de baja.

Burgos: Cantero; Lizancos, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian; Atienza, Morante; David González, Curro, Appin; y Fer Niño.

Granada: Astralaga; Álex Sola, Oscar, Manu Lama, Diallo; Sergio Ruiz, Alemañ, Pablo Sáenz, Faye; José Arnaiz y Pascual.