Dos victorias para el Levante en dieciséis visitas del Real Madrid; la última, en 2020

El primer triunfo del Levante como local ante el Real Madrid fue en septiembre de 2011, cuando un gol de Arouna Koné cerró la victoria por 1-0. Nueve años esperó el Levante para volver a ganar al Real Madrid y el 23 de febrero de 2020, con un tanto de Jose Morales, el cuadro levantinista se impuso también por 1-0.

La última vez que se enfrentaron estos dos equipos en el Ciutat de València fue el pasado 21 de agosto de 2021, en la segunda jornada del campeonato. En un partido muy entretenido, el Real Madrid rescató un punto en el 85 con gol de Vinicius Junior, que firmó el 3-3 definitivo.

Pese a que Bale adelantó al Real Madrid, el Levante se puso hasta dos veces por delante con los tantos de Roger Marí, José Campaña y Rober Pier, pero un doblete de Vinicius igualó un choque en el que fue expulsado con roja directa el portero local, Aitor Fernández, en el minuto 87 y acabó Vezo de portero.

En aquel partido, el Levante formó con Aitor, Miramón, Rober Pier, Vezo, Clerc, Radoja, Melero (Malsa), Campaña (Cantero), De Frutos (Franquesa), Morales (Bardhi) y Roger (Pablo Martínez).

En el Real Madrid jugaron Courtois, Fede Valverde (Jovic), Nacho, Militao, Alaba, Casemiro, Isco (Vinicius), Hazard (Asensio), Lucas Vázquez (Carvajal), Benzema y Bale (Rodrygo).

El Levante se ha enfrentado en Primera División al Real Madrid un total de 32 ocasiones, tanto fuera como en casa, con un balance de cinco victorias, cuatro empates y veintitrés derrotas.