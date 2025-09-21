El Barcelona mantiene el pulso con el Real Madrid

El equipo de Hansi Flick firmó la cuarta victoria del curso liguero bajo la batuta de Pedri González y el acierto del 'tiburón' para continuar a dos puntos del cuadro blanco, que el sábado venció por 2-0 al Espanyol, a las puertas del venidero esprint del torneo, con dos jornadas la próxima semana, en las que sobresale el derbi madrileño del sábado en el Metropolitano.

El técnico germano hizo cuatro cambios respecto al equipo que ganó el pasado jueves al Newcastle (1-2). Dio entrada a Eric Garcia y al danés Andreas Christensen como pareja de centrales, de Dani Olmo en la mediapunta en detrimento de Fermín López y de Ferran Torres en la banda izquierda en el lugar del inglés Marcus Rashford.

Le salió a la perfección. Al cuarto de hora, un precioso taconazo de Dani Olmo, habilitó el 1-0 obra de Ferran Torres, que dobló la apuesta a los 34 minutos al culminar una prórroga e incluso pudo hacer el tercero antes del descanso, pero el larguero repelió su remate.

Tras el descanso Rashford reemplazó a Raphinha y el internacional inglés se marchó en velocidad hasta la línea de fondo, dio el pase de la muerte y Dani Olmo estrenó su capítulo anotador esta temporada cuyo inicio no había sido muy propicio en el apartado personal.

El Getafe, que pudo acortar distancias con un disparo de Javi Muñoz que salió muy cerca del palo derecho de Joan García, claudicó definitivamente. Apenas hizo daño a un Barcelona que pudo incrementar el marcador.

El Atlético no levanta cabeza. Cumplidos los cinco primeros partidos presenta un pobre balance de seis puntos, lo que le deja tan pronto a nada menos que nueve puntos de distancia del líder Real Madrid y a siete del Barcelona.

Ni siquiera un inicio esperanzador, de generar peligro, adelantarse en el marcador y disponer pronto de un penalti a favor le bastó para sumar su segunda victoria del curso liguero y para evitar un nuevo resultado frustrante.

El argentino Julián Álvarez, de vuelta al equipo tras no poder jugar el miércoles en Anfield, tuvo en sus botas la posibilidad de adelantar muy pronto al Atlético, pero se encontró con Leo Román, que abortó el lanzamiento de penalti de su compatriota.

Solventó con dominio este primer contratiempo el cuadro de Diego Pablo Simeone, pero le faltaba gol. Curiosamente lo encontró al poco de quedarse con uno menos por expulsión del noruego Alexander Sorloth (m.72) por una dura acción sobre Antonio Raillo gracias a una escapada de Marcos Llorente que culminó el inglés Conor Gallagher tras el rechace del guardameta mallorquinista.

Era el minuto 79 y por fin se le ponía de cara el partido al Atlético de Madrid. En cambio, de nuevo dejó escapar el triunfo, en esta oportunidad por un error en la marca al estilete del cuadro de Jagoba Arrasate, el kosovar Vedat Muriqi, que batió al esloveno Jan Oblak con un preciso testarazo (m.85). Incluso el Mallorca, penúltimo, forzó al final en busca de su primer triunfo de la temporada.

El Elche vive el panorama opuesto. El cuadro de Eder Sarabia es una de las grandes revelaciones de esta comienzo de la campaña. Tras ganar este domingo a otro recién ascendido como el Oviedo (1-0), es quinto con nueve puntos, empatado con Betis, Getafe y Athletic.

El portugués Andre Silva, a los nueve minutos, consiguió el único tanto del encuentro para un Elche que sigue invicto y que tuvo ocasiones para ampliar su ventaja ante un cuadro asturiano que mejoró con la entrada de Santi Cazorla y que le puesto en aprietos en el tramo final.

El duelo 'europeo' Rayo Vallecano-Celta se zanjó con tablas a un tanto, resultado que sabe a muy poco para las pretensiones de ambos equipos, que continúan igualados a cinco puntos en la parte baja de la clasificación.

Borja Iglesias adelantó al equipo gallego a los 49 minutos y Jorge de Frutos respondió para el conjunto madrileño a los 65. El Rayo sigue sin ganar en casa y el Celta sin vencer después de encadenar cinco empates seguidos a un gol.