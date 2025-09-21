El Guaraní se afianza como líder del Clausura de Paraguay con victoria ante Nacional

El equipo sumó 28 unidades gracias a los tantos de Iván Ramírez, de penalti, y de Nelson Romero.

El Cacique quedó en la tabla con tres puntos por delante de su escolta, Cerro Porteño (25).

El Nacional, manejado por el paraguayo Pedro Sarabia, está en la tercera posición con 22 unidades.

También en esta jornada, el 2 de Mayo se impuso por 0-1 en su visita al Libertad, con un gol de Fernando Cáceres.

El resultado permitió al equipo de la ciudad de Pedro Juan Caballero, ocupar la quinta casilla de la clasificación, mientras que Libertad, de Asunción, quedó en el octavo puesto.

El sábado, el Cerro Porteño, dirigido interinamente por Jorge Achucarro, se impuso por 2-0 ante el Sportivo Ameliano, penúltimo en la clasificación.

La victoria fue sellada con goles de Luis Amarilla y Jorge Morel.

En la misma jornada, el Deportivo Recoleta, venció por 3-1 al colista Atlético Tembetary, que comenzó ganando con una anotación de Alan Gómez al final de la primera mitad.

En la segunda parte, el Recoleta empató por medio de Wilfrido Báez, y la diferencia se amplió con goles en contra de Rodrigo Rojas y Tomás Canteros.

El Recoleta quedó en la sexta posición.

El viernes, el General Caballero vapuleó por 5-2 al Sportivo Luqueño.

La goleada fue firmada por Jorge González, Estifen Díaz, Miller Mareco y Sebastián Arce, que hizo un doblete.

Para el Luqueño, descontaron Marcelo Pérez y Lautaro Comas gracias a un penalti.

El General Caballero se ubicó en la séptima posición y el Luqueño, en la novena.

El mismo día, el Olimpia empató 1-1 con Trinidense, manteniendo su mala racha en el Clausura, donde ocupa la décima posición entre doce equipos.

El Decano, al mando de Ever Almeida, abrió el marcador por medio de Rodney Redes. La igualdad para el Trinidense fue anotada por Néstor Camacho, de penalti.

El Olimpia acumuló 13 unidades en igual número de partidos, en tanto que el Trinidense se situó en cuarta posición con 21 enteros.