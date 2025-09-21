El israelí Glouch salva el empate para el Ajax en el campo del PSV

El PSV se adelantó en dos ocasiones, con goles del marroquí Ismael Saibari (m.7) y del español Yarek Gasiorowski (m.81), pero en ambas ocasiones los de John Heitinga respondieron con dianas de Kenneth Taylor, de penalti (m.31), y de Gloukh (m.88).
El resultado deja al PSV segundo y al Ajax tercero en la Eredivisie, a tres y cuatro puntos del Feyenoord, que mantiene su ventaja pese a empatar a tres en el feudo del AZ Alkmaar en un choque que tuvo ganado y en el que se le escapó el triunfo con una pena máxima en la prolongación que transformó Mexx Meerdink.