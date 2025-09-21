El israelí Glouch salva el empate para el Ajax en el campo del PSV

Redacción deportes, 21 sep (EFE).- El israelí Oscar Gloukh, con un gol en el minuto 88, permitió al Ajax conseguir un empate en el duelo ante el PSV Eindhoven en el Philips Stadion (2-2), cuyo inicio tuvo que demorarse para que se dispersara el humo de las bengalas que encendieron los aficionados.