El Valencia ganó cuatro veces y perdió dos en el RCDE Stadium en los últimos diez años

Desde la temporada 2014-15, ambos equipos se han enfrentado en nueve ocasiones en el feudo del equipo perico, que no gana al valencianista desde la 2018-19, cuando se impuso al conjunto entrenado por aquel entonces por Marcelino García con los goles de Esteban Granero y Borja Iglesias.

En la siguiente temporada, el Valencia ganó por 1-2 en la que es la última victoria a domicilio contra este rival. El gol de penalti de Marc Roca fue igualado por otro de penalti de Dani Parejo y superado por el de Maxi Gómez. Después, han sido tres empates seguidos en las campañas 21-22, 22-23 y 24-25.

La visita más reciente del equipo blanquinegro fue el 18 de diciembre de 2024, en la jornada 13, en la que el equipo de Rubén Baraja era decimoctavo con once puntos, mientras que el de Manolo González era decimonoveno con las mismas unidades.

Javi Puado adelantó al Espanyol justo antes del descanso, pero Diego López empató el partido en el minuto 47 para poner el definitivo 1-1, un resultado que no contentaba a ninguno de los dos equipos que, al final de temporada, acabaron salvando la categoría.

Ese partido, junto al siguiente unos días después ante el Alavés, que también finalizó en empate (2-2), acabó con la destitución de Rubén Baraja como técnico valencianista.

Por parte del Espanyol jugaron Joan García, El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Oliván (Aguado), Justin (Bauza), Král, Roca (Romero), Jofre, Puado y Cheddira (Cardona).

Por parte del Valencia jugaron Dimitrievski, Foulquier, César Tárrega (Yarek), Cristhian Mosquera, Luis Rioja, Enzo Barrenechea (Hugo Guillamón), Pepelu (Javi Guerra), Fran Pérez (Sergi Canós), Diego López (Iker Córdoba), André Almeida y Dani Gómez.

El balance de los 84 partidos disputados entre ambos equipos en la Liga en el feudo blanquiazul es de cuarenta y tres victorias para el Espanyol, diecisiete empates y veinticuatro victorias para el Valencia.