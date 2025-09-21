Fútbol Internacional

El Villarreal sólo ganó en seis de sus treinta visitas al Sevilla

Sevilla, 21 sep (EFE).- El Villarreal, que el martes disputa su partido de la sexta jornada de LaLiga en el Sánchez-Pizjuán, sólo ha ganado en seis de las treinta visitas oficiales que ha realizado al campo del Sevilla, donde además ha cosechado otros seis empates y dieciocho derrotas.

21 de septiembre de 2025 - 08:20
Los dos primeros triunfos del Villarreal en Sevilla fueron en la Copa del Rey: 1-3 en la edición 1998/99, con doblete de Moisés, un gol de Craioveanu y un tanto del local Gluscevic; y 0-2 en los octavos de final de la campaña 2003/04, cuando marcaron Redondo, en propia puerta, y el exsevillista José Mari.

La primera victoria liguera de los castellonenses en el feudo blanquirrojo fue por la mínima -marcó Fuentes- en la temporada 06/07 y las otras dos fueron por 1-2: con goles de Borja Valero, Camuñas y, para los locales, Bruno Soriano en propia meta; y con tantos de Toko Ekambi, Albiol y el sevillista Munir en la campaña 19/20.

El precedente más cercano, el de la pasada Liga, supuso el sexto triunfo del Villarreal en el Sánchez-Pizjuán, ya que el equipo dirigido por Marcelino García Toral se impuso en la segunda jornada por 1-2 en un encuentro en el que marcaron Danjuma, Ayoze y el local Lukebakio.

