El Villarreal sólo ganó en seis de sus treinta visitas al Sevilla

Los dos primeros triunfos del Villarreal en Sevilla fueron en la Copa del Rey: 1-3 en la edición 1998/99, con doblete de Moisés, un gol de Craioveanu y un tanto del local Gluscevic; y 0-2 en los octavos de final de la campaña 2003/04, cuando marcaron Redondo, en propia puerta, y el exsevillista José Mari.

La primera victoria liguera de los castellonenses en el feudo blanquirrojo fue por la mínima -marcó Fuentes- en la temporada 06/07 y las otras dos fueron por 1-2: con goles de Borja Valero, Camuñas y, para los locales, Bruno Soriano en propia meta; y con tantos de Toko Ekambi, Albiol y el sevillista Munir en la campaña 19/20.

El precedente más cercano, el de la pasada Liga, supuso el sexto triunfo del Villarreal en el Sánchez-Pizjuán, ya que el equipo dirigido por Marcelino García Toral se impuso en la segunda jornada por 1-2 en un encuentro en el que marcaron Danjuma, Ayoze y el local Lukebakio.