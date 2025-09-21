Fútbol Internacional

Julián Álvarez regresa al once del Atlético y Pablo Torre en el banquillo del Mallorca

Palma (España), 21 sep (EFE). - Mallorca y Atlético de Madrid se enfrentarán este domingo en Son Moix en partido de la quinta jornada de LaLiga EA Sports en un partido en el que el argentino Julián Álvarez, ausente en Anfield, vuelve a ser de la partida para el once de Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, en tanto que Jagoba Arrasate, técnico del Mallorca, sienta a Pablo Torre.

Por EFE
21 de septiembre de 2025 - 10:55
Los colchoneros recuperan a su estrella en un once que introduce tres cambios con el regreso del atacante argentino y las entradas de Hancko en el carril izquierdo y Koke en la medular. El equipo titular es: Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico; Raspadori y Julián Álvarez.

Por su parte, Jagoba Arrasate ha mantenido finalmente la defensa de cinco y sienta por primera vez esta temporada a Pablo Torre, quien sale por Samu Costa, mientras que Takuma Asano recupera la titularidad.

Los once elegidos son: Leo Román; Mateu Jaume, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Mojica; Samu Costa, Morlanes, Darder; Asano y Muriqi.

