Julián Álvarez regresa al once del Atlético y Pablo Torre en el banquillo del Mallorca

Palma (España), 21 sep (EFE). - Mallorca y Atlético de Madrid se enfrentarán este domingo en Son Moix en partido de la quinta jornada de LaLiga EA Sports en un partido en el que el argentino Julián Álvarez, ausente en Anfield, vuelve a ser de la partida para el once de Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, en tanto que Jagoba Arrasate, técnico del Mallorca, sienta a Pablo Torre.