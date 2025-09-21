Julián Álvarez regresa al once del Atlético y Pablo Torre en el banquillo del Mallorca

Los colchoneros recuperan a su estrella en un once que introduce tres cambios con el regreso del atacante argentino y las entradas de Hancko en el carril izquierdo y Koke en la medular. El equipo titular es: Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico; Raspadori y Julián Álvarez.
Por su parte, Jagoba Arrasate ha mantenido finalmente la defensa de cinco y sienta por primera vez esta temporada a Pablo Torre, quien sale por Samu Costa, mientras que Takuma Asano recupera la titularidad.
Los once elegidos son: Leo Román; Mateu Jaume, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Mojica; Samu Costa, Morlanes, Darder; Asano y Muriqi.