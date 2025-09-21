Mbappe firma el quinto gol y sigue como líder en solitario

De esta forma mantiene su ventaja de una diana, ahora sobre el kosovar Vedat Muriqi, atacante del Mallorca, que firmó el empate de su equipo ante el Atlético de Madrid, y Ferran Torres, que encaminó con un doblete el triunfo del Barcelona frente al Getafe.

Borja Iglesias (Celta), el camerunés Karl Etta Eyong e Iván Romero (Levante) engrosaron el grupo de jugadores con tres dianas, en el que ya estaban Raphina (Barcelona), Rafa Mir (Elche), Pere Milla (Espanyol), Adrián Liso (Getafe) y el canadiense Tajon Buchanan (Villarreal).

- Con 5 goles: Mbappé (FRA) (1p) (Real Madrid).

- Con 4 goles: Ferran Torres (Barcelona); Muriqi (KOS) (1p) (Mallorca).

- Con 3 goles: Raphinha (BRA) (Barcelona); Borja Iglesias (1p) (Celta); Rafa Mir (Elche); Pere Milla (Espanyol); Liso (Getafe); Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); Iván Romero (Levante); Buchanan (CAN) (Villarreal)

- Con 2 goles: Carlos Vicente (2p) (Alavés); Lamine Yamal (1p), Fermín y Lewandowski (POL) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL) y Fornals (Betis); Andre Silva (POR) (Elche); Budimir (CRO) (1p) (Osasuna); De Frutos (Rayo Vallecano); Vinicius (BRA) y Güler (TUR) (Real Madrid); Isaac (Sevilla); Hugo Duro (Valencia); Pepé (CIV) y Pape Gueye (SEN) (Villarreal).

- Con 1 gol: Toni Martínez, Tenaglia (ARG) (Alavés); Nico Williams (1p), Sancet (1p), Maroan, Robert Navarro y Paredes (Athletic); Julián Alvarez (ARG), Sorloth (NOR), Giuliano Simeone (ARG), Barrios, Nico González (ARG) y Gallagher (ING) (Atlético de Madrid); Pedri y Dani Olmo (Barcelona); Ruibal, Lo Celso (ARG), Bartra y Bakambu (CGO) (Betis); Javi Rueda y Hugo Álvarez (Celta); Germán Valera y Rodrigo Mendoza (Elche); Miguel Rubio, Puado (1p), Kike García (1p), Roberto y Carlos Romero (Espanyol); Uche (NGR), Mario Martín y Borja Mayoral (Getafe); Joel Roca y Vanat (UKR) (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Carlos Álvarez y Koyalipou (RCA) (Levante); Mateu Morey (Mallorca); Raúl García de Haro e Iker Benito (Osasuna); Dendoncker (BEL) (Oviedo); Álvaro García, Isi (1p) y Fran Pérez (Rayo Vallecano); Miliao (BRA) (Real Madrid); Take Kubo (JPN), Barrenetxea, Oskarsson (ISL), Oyarzabal (1p) y Brais Méndez (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Alfon, Peque, Vargas (SUI) y Alexis Sánchez (CHI) (Sevilla); Diego López, Diakhaby (FRA), Danjuma (NED) y Santamaria (FRA) (Valencia); Rafa Marín y Mikautadze (GEO) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis).