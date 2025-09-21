Mestalla exige e impulsa al Valencia

La crítica de Mestalla se dejó ver ya en el calentamiento. Los jugadores del Valencia fueron recibidos con pitos tras lo ocurrido en Barcelona y la imagen ofrecida durante muchos minutos del primer acto ante el Athletic Club también fue castigada con silbidos.

Y, más allá de lo puramente deportivo con la expulsión del central ‘rojiblanco’ Dani Vivian en el minuto 61, el descontento de la grada de Mestalla pareció despertar a los jugadores del Valencia.

El equipo dio un paso adelante con el inicio de la segunda parte y, una vez tuvo superioridad numérica, comenzó a ganar protagonismo hasta que llegó el gol de Baptiste Santamaría en el minuto 73 y el cierre definitivo del triunfo con el de Hugo Duro en el 93.

Los pitos de los primeros cuarenta y cinco minutos se convirtieron en aplausos hacia un equipo que consiguió quitarse los nervios y que demostró la importancia de un estadio que exige e impulsa al mismo tiempo.

De hecho, el Valencia ha sumado los siete puntos que lleva en las cinco jornadas disputadas en LaLiga EA Sports en Mestalla con las victorias ante Getafe y Athletic Club y el empate contra la Real Sociedad en el primer partido de la temporada.

Lejos de Mestalla, el Valencia ha perdido ante Osasuna y ante el Barcelona esta temporada y la campaña pasada ganó dos de los diecinueve partidos que jugó a domicilio reflejando la importancia de Mestalla para el equipo.

Este martes, y sin el impulso y exigencia de la grada, el Valencia se enfrenta al Espanyol en el RCDE Stadium de Barcelona en un partido que medirá la reacción definitiva del equipo entrenado por Carlos Corberán, quien definió el triunfo ante el Athletic Club como “una cuestión de orgullo”.

El siguiente partido del Valencia en Mestalla será el lunes 29 de septiembre cuando reciba la visita del Real Oviedo.