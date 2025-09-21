Mohamed asegura que su equipo, el campeón Toluca, aún no toca su techo

“Todavía lo tenemos lejos, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir recuperando gente, enfrentamos a un rival muy difícil que venía al alza, sabíamos que iba a ser complicado pero lo pudimos solucionar con la capacidad que tenemos”, dijo en una conferencia de prensa.

En partido de la fecha 9 del torneo Apertura, Toluca goleó al Guadalajara por 0-3, con dianas del portugués Paulinho, de Jesús Gallardo y Alexis Vega, en un partido en el que ambos equipos se quedaron sin un jugador.

Mohamed señaló que Toluca fue justo ganador del encuentro en el que sus figuras estudiaron bien al rival y lograron los objetivos.

“La sensaciones son buenísimas, hicimos un planteo en el cual salió como lo planificamos, el equipo se adapta a diferentes situaciones de juego y creo que somos justos ganadores ordenadores”, expresó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El argentino celebró que el delantero Alexis Vega ha retomado la forma deportiva, con lo cual ayudará más al equipo.

“Está retomando el nivel del torneo pasado y eso para nosotros es una gran noticia. Es un jugador que cuanto más lo abuchean, mejor juega”, dijo.

Toluca se coloca en el tercer puesto de la clasificación del Apertura con 19 puntos de 27 posibles. El próximo miércoles recibirá al Monterrey en la décima jornada.