Rodri: "Ojalá el Balón de Oro lo gane un compañero, Pedri, Lamine, el que sea"

El vigente ganador del trofeo atendió a EFE y al diario AS en la zona mixta del Etihad Stadium después de que su equipo, el City, empatara a uno contra el Arsenal.
"Este año lo veré desde la tele, pero ojalá que lo gane un compañero, Lamine, Pedri, el que sea. Me encantaría, es una fiesta del fútbol y que lo gane el mejor", dijo Rodri.
Lamine es el principal favorito al galardón junto a su compañero en el Barcelona Raphinha y Ousmane Dembelé, del Paris Saint Germain.
De ganarlo Pedro o Lamine, sería la primera vez en la historia que España tiene dos Balones de Oro consecutivos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
"Sería brutal, hablaría un poco del momento del fútbol español. Ojalá que sea así y que vengan muchos más, porque estamos en un momento muy bueno", finalizó.