Selecciones sub-20 de Paraguay y Japón igualan 2-2 en amistoso previo al mundial en Chile

Asunción, 21 sep (EFE).- Las selecciones sub-20 de Paraguay y Japón igualaron 2-2 en un partido amistoso disputado este domingo como parte de su preparación para la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 en Chile, informó la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).