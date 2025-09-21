Solo Morales y Pablo Martínez ganaron al Real Madrid como levantinistas en Liga

Morales, que a lo largo de su carrera se ha enfrentado al Real Madrid hasta en trece ocasiones como levantinista, fue el gran protagonista del partido disputado el 23 de febrero de 2020, ya que marcó el gol que supuso el triunfo del Levante en València por 1-0.

En ese mismo partido el centrocampista Pablo Martínez disputó los últimos nueve minutos y precisamente sustituyó a Morales en el minuto 81 del encuentro.

Morales, además, también formó parte del Levante que asaltó el Bernabéu en enero de 2021 y colaboró con uno de los goles del triunfo por 1-2. Fue el mismo resultado que se dio en octubre de 2018 y el atacante madrileño también marcó uno de los dos goles del Levante en Madrid.

Además, el valenciano Vicente Iborra, actual segundo entrenador del Levante, participó en el triunfo por 1-0 del Levante ante el Real Madrid en septiembre de 2011.Iborra jugó todo el encuentro, que desniveló a su favor un gol del marfileño Koné en el minuto 67.

Otros futbolistas de la actual plantilla del Levante se han enfrentado al Real Madrid en Primera, pero nunca le han ganado en Liga. Son el defensa Manu Sánchez, con Osasuna, Celta y Deportivo Alavés, el centrocampista Jon Ander Olasagasti, con la camiseta de la Real Sociedad, el mediocampista Unai Vencedor, con el Athletic Club, o el atacante Iker Losada, vistiendo la casaca del Celta o Betis.

También el alemán Toljan se vio las caras con el Real Madrid. En su caso en la fase de grupos de la Liga de Campeones, con la camiseta del Borussia Dortmund en septiembre de 2017, y el club español se impuso por 1-3 en un choque que Toljan jugó hasta el minuto 60.