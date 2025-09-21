Sorloth fue expulsado por impactar con la "plancha" en la "tibia” con “fuerza excesiva”

Madrid, 21 sep (EFE).- El árbitro Francisco José Hernández Maeso, que dirigió el partido de este domingo entre el Mallorca y el Atlético de Madrid, explicó este domingo en el acta que la expulsión de Alexander Sorloth fue “por disputar un balón con un contrario”, el defensa Antonio Raíllo, “levantando el pie en forma de plancha e impactándole en la tibia, haciendo uso de fuerza excesiva”.