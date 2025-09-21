Sorloth fue expulsado por impactar con la "plancha" en la "tibia” con “fuerza excesiva”
Madrid, 21 sep (EFE).- El árbitro Francisco José Hernández Maeso, que dirigió el partido de este domingo entre el Mallorca y el Atlético de Madrid, explicó este domingo en el acta que la expulsión de Alexander Sorloth fue “por disputar un balón con un contrario”, el defensa Antonio Raíllo, “levantando el pie en forma de plancha e impactándole en la tibia, haciendo uso de fuerza excesiva”.
Por EFE
21 de septiembre de 2025 - 15:50
Así lo recoge el acta del encuentro, publicada en la página web de la Real Federación Española de Fútbol, sobre la acción, que fue revisada a instancias del VAR, decidida tras la visión en el monitor a pie de campo y que supuso la tarjeta roja al delantero en el minuto 72 del encuentro, tras haber entrado al campo en el 63 en lugar de Julián Alvarez.
El duelo entre el Mallorca y el Atlético de Madrid concluyó con empate a uno, con ambos goles después de la expulsión del atacante noruego.