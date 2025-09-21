Una victoria y tres derrotas para el Betis frente a rivales ingleses en casa

Ese único triunfo por la mínima y con gol de Dani, en la fase de grupos de la Liga de Campeones 2005/06, fue contra el Chelsea, el mismo rival que se impuso por 1-2 en la ida de los cuartos de final de la Recopa 97/98, gracias a un doblete de Tore-André Flo descontado por Alfonso.

El Liverpool ganó en el campo del Betis en la referida y única participación del club verdiblanco en la Champions, en la primera jornada de la fase de grupos, cuando Sinama Pongolle y Luis García marcaron para los 'Reds' y el local Arzu acortó distancias en el segundo periodo (1-2).

El precedente más cercano, ya con el chileno Manuel Pellegrini en el banquillo, data la Liga Europa 22/23, en cuyos octavos de final eliminó el Manchester United al Betis tras ganar 4-1 en Inglaterra y vencer también en la vuelta gracias a un solitario gol del hoy barcelonista Marcus Rashford.

Los béticos retoman el miércoles un camino en la competición europea que interrumpieron el pasado 28 de mayo contra otro equipo inglés, el Chelsea, en Breslavia (Polonia), donde se adelantaron mediante Abde en la final de la Liga Conferencia que acabaron perdiendo por 1-4 con goles de Enzo Fernández, Jackson, Sancho y Caicedo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy