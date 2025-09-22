Aitana: "El fútbol reconoce el talento"

"En España, en el Barça y en la selección, tenemos un fútbol único y reconocible, jugar con el balón, tener la posesión para atacar. Todo el mundo lo conoce, y eso nos identifica y nos hace diferentes, el fútbol reconoce el talento y el saber, la magia y en España de eso hay mucho", dijo la jugadora del Barcelona, que logró su tercer Balón de Oro tras los dos que había conseguido su compañera Alexia Putellas.

"Para mí es un orgullo formar parte de esta generación de futbolistas, femeninas y masculinas, porque en el Barça el estilo es el mismo y tratamos de llevarlo a todo el mundo", comentó.

La jugadora del Barcelona reconoció que esta temporada llegaba con menos opciones porque había perdido la final de la Liga de Campeones con el Barcelona y la de la Eurocopa con España, pero destacó la regularidad de ambos equipos.

"Hemos perdido dos finales, pero hemos llegado a dos finales, es algo que no es habitual y para eso hay que ganar muchos partidos y creo que eso también cuenta. Nuestra generación está habituada a llegar a las finales", aseguró.

