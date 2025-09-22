Alianza alcanza a Firpo en la cima de la Liga salvadoreña

Los Paquidermos derrotaron por 0-1 al benjamín Inter FA y alcanzaron los 27 puntos, los mismos que sumó Firpo en su empate 1-1 con Municipal Limeño.

Los Toros del Firpo se quedaron con el primer puesto por su mejor cuota goleadora, mientras que el Inter FA y los Cucheros del Limeño se quedaron con 8 y 14 puntos en la décima y séptima posición, respectivamente.

Águila, uno de los equipos más laureados del fútbol salvadoreño y octavo con 14 enteros, sumó su quinta derrota consecutiva al perder por 2-1 ante Platense, sexto con 16 puntos.

Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) ganó a domicilio a Isidro Metapán por 2-3. Con 24 enteros ascendió al tercer puesto y dejó a sus rivales en el quinto puesto con 18 unidades.

Cacahuatique, cuarto con 19 enteros, igualó sin tantos con el Zacatecoluca, undécimo con 8 puntos, mientras que el juego entre Hércules, último con 8 unidades, y Fuerte San Francisco, noveno con 10 puntos, se postergo por las fuertes lluvias.

La clasificación de goleadores la encabeza el salvadoreño Juan Argueta con 8. Le sigue con 6 el brasileño Yan Maciel.