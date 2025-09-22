Almeyda: "Dios quiera que el proceso sea parecido al que tuve en el Chivas" de México

Almeyda, que compareció ante los periodistas en la víspera del partido de LaLiga ante el Villarreal, fue preguntado por su exitosa etapa en al frente al club mexicano y que si es posible que en el Sevilla pudiera hacer algo parecido después de que el equipo español haya estado las tres últimas temporadas en la zona baja de la clasificación.

"Llegamos a un equipo en el que solo están jugadores mexicanos y que estaba mal, pero en dos años y medio fueron los mejores de su historia y con los mismos jugadores", destacó el preparador argentino, que ahora con el Sevilla, entidad que atraviesa una crisis deportiva, económica e institucional, ha enlazado tres jornadas sin perder -dos triunfos y un empate-.

"Me quedo con esa gente que me apoyó y una buena experiencia de México, donde me trataron muy bien y le di un salto de calidad a mi carrera. Como ahora, llegué como un desconocido. También en Atenas -entrenó al AEK- fue parecido. Necesito tiempo y no siempre se tiene", relató en alusión a lo que pueda pasar en el Sevilla.

Almeyda añadió que, en cualquier caso, no pone "excusas" y que confía "en el trabajo, en lo que se puede transmitir y en un grupo de jugadores que lo dan todo".

"Chivas está en mi corazón", resaltó el actual preparador del Sevilla, que con el equipo mexicano, del que tomó las riendas en las últimas posiciones de la clasificación, logró varios títulos nacionales y también en su último año (2018) fue vencedor de la Liga de Campeones de la Concacaf.