Andrea Agnelli acuerda un año y ocho meses de pena suspendida por el 'Caso Plusvalías'

El club turinés fue acusado desde 2021 de haber aumentado el precio real de mercado de alguno de sus jugadores para sacar mayor beneficio en su posterior venta (plusvalías ficticias) alterando los balances anuales de cuentas; y de haber aplazado algunos pagos a determinados jugadores durante ejercicio económico de 2020, entre ellos a Cristiano Ronaldo, que no se incluyeron en el balance del mencionado año (falseo de cuentas).

Después de saldar sus cuentas con la justicia deportiva, los implicados llegaron a un acuerdo con el Tribunal de Roma para dar por cerrada la vía penal, saldada con la suspensión condicional de la pena para varios de los entonces máximos dirigentes.

Dicha suspensión condicional de la pena permite a los sancionados no ingresar en prisión bajo ciertas circunstancias.

Además de la pena a Agnelli, cara más visible del éxito juventino en la pasada década, el Tribunal de Roma acordó, igualmente con suspensión condicional de la pena, un año y dos meses para el entonces vicepresidente, el checo Pavel Nedved; y un año y seis meses para el italiano Fabio Paratici, exdirector deportivo.

Por su parte, la 'Juve' está obligada a pagar "tras el acuerdo de culpabilidad una multa de 157.000 euros", informó en un comunicado.

"El acuerdo de culpabilidad no implica admisión ni reconocimiento de responsabilidad", puntualizó el club.

"El club, si bien reitera la corrección de sus acciones y la validez de sus argumentos de defensa, ha decidido aceptar este procedimiento en el mejor interés de la propia empresa, sus accionistas y todas las partes interesadas (tanto del mundo deportivo como de otros ámbitos), para obtener una resolución de su situación procesal en relación con el procedimiento iniciado en noviembre de 2021 y con acontecimientos que datan del pasado", añadió.

Andrea Agnelli, presidente durante casi 13 años, desde 2011 hasta 2023, líder de los nueve 'Scudetti' y dos finales de Liga de Campeones, explicó la decisión del acuerdo con la justicia italiana.

"La decisión de solicitar la aplicación de la pena suspendida condicional, sin efectos civiles ni otras sanciones, sin reconocimiento de responsabilidad, por lo tanto coherente con mi posición de inocencia, ha sido sin duda muy dolorosa", publicó en un mensaje en 'X'.

"Sin embargo, tras una larga reflexión, estoy convencido de que es la opción más adecuada, teniendo en cuenta que este proceso penal, iniciado hace ya casi cuatro años, se encuentra todavía en la fase inicial de la vista preliminar y que la alternativa habría sido un limbo destinado a prolongarse durante mucho tiempo. Por lo tanto considero justo poner fin a este largo período, respetando plenamente los procedimientos", añadió.

"Mi amor por la Juventus sigue siendo total e inmutable, al igual que mi vínculo con Italia y, en particular, con Turín, mi ciudad. Por último, desde hace más de dos años vivo en Amsterdam, ciudad en la que mi familia y yo hemos decidido establecernos y desde la que construiré mis proyectos futuros", desveló.