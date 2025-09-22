Asociación de futbolistas pide investigar vandalismo y amenaza contra jugadores de Olimpia

"Repudiamos y condenamos completamente los actos vandálicos sufridos por los compañeros Richard Ortiz y Derlis González", afirmó la institución en un comunicado, en alusión al centrocampista y al delantero del conjunto capitalino.

La FAP agregó que se ha "realizado la denuncia ante los organismos de Justicia correspondientes, exhortando a los mismos a identificar a los responsables y que los mismos respondan por sus actos, de modo que no se vuelvan a repetir".

Según la institución, que difundió en sus redes sociales una copia de la denuncia, este tipo de comportamientos "de unos pocos inadaptados, no condicen con la pasión y los valores de los miles de aficionados que disfrutamos y amamos el fútbol".

En la vivienda del capitán del equipo, Richard Ortiz, desconocidos pintaron la noche del viernes los mensajes: "Andate de Olimpia carajo!!!" y "Mercenario", tras el empate 1-1 con Sportivo Trinidense en partido de la decimotercera jornada del Clausura.

En tanto, en la casa de González el mensaje escrito fue "ganen o plomo".

La denuncia de la FAP ante la Policía señala que las cámaras de seguridad mostraron a cuatro personas en dos motocicletas llegando a la casa y una de ellas pintó esa "amenaza" en el muro y luego huyó del lugar.

El delantero no jugó el viernes contra Trinidense debido a que se recupera de una lesión.

"Esto ya cruza límites. Nosotros en casa no tenemos la culpa de las cosas que pasan en la cancha", publicó el sábado Karimi Chávez, la esposa de González, en su cuenta de Instagram

Olimpia contrató el 27 de agosto pasado al entrenador Ever Almeida, el cuarto en lo que va del año, para intentar enderezar el rumbo. Sin embargo, la mala racha continúa.

Antes de Almeida dirigieron el equipo los argentinos Ramón Díaz, Fabián Bustos y Martín Palermo.

Tras la jornada del fin de semana, Olimpia ocupa el décimo puesto entre doce equipos del torneo Clausura, con 13 puntos en igual número de partidos, y está a 15 del líder, el Guaraní.