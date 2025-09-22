Baena y Giménez ultiman su recuperación

Baena, baja en cinco de los seis partidos de este curso primero por una lesión muscular y después por una operación de apendicitis, es duda para el duelo de este miércoles contra el Rayo. Si no está ya para ese encuentro, sí lo estará previsiblemente para el derbi contra el Real Madrid del sábado. Hasta ahora, sólo ha jugado el choque de la primera cita con el Espanyol.

Giménez, por su parte, también ha iniciado la reincorporación al grupo, aunque no juega desde el pasado 20 de junio, en la segunda jornada del Mundial de Clubes ante el Seattle Sounders. Ni ha disputado ningún encuentro de la pretemporada ni ninguno de la actual campaña, con lo que su concurso inminente en los próximos encuentros es improbable.

Para el duelo ante el Rayo Vallecano, aparte del central uruguayo y la duda de Baena, Simeone tendrá la baja de Alexander Sorloth, por su expulsión este domingo ante el Mallorca, y mantendrá las ausencias por lesión de Thiago Almada, con una dolencia muscular, y Johnny Cardoso, con un esguince de tobillo desde hace una semana. Ninguno de los dos trabajó aún con el grupo este lunes.