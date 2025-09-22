Conmebol anula expulsión del ecuatoriano Plata y puede jugar el Estudiantes vs. Flamengo

Asunción, 22 sep (EFE).- La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) comunicó este lunes la anulación de "los efectos de la expulsión" del jugador ecuatoriano Gonzalo Plata, ocurrida en el partido del pasado jueves entre su equipo, Flamengo, y el argentino Estudiantes de La Plata, después de que la Comisión de Árbitros concluyera que la segunda tarjeta amarilla "ha sido consecuencia de un error manifiesto".