Donnarumma, galardonado con el Trofeo Yashin

París, 22 sep (EFE).- El italiano Gianluigi Donnarumma, portero del Manchester City y la campaña pasada en el PSG, fue galardonado este lunes con el Trofeo Yashin al mejor guardameta dentro de la gala del Balón de Oro 2025 que organizan la publicación France Football y la UEFA en el teatro Chatelet de París.