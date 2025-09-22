Fútbol Internacional

El argentino Cuello se pierde el resto de la temporada con el Mineiro por una grave lesión

São Paulo, 22 sep (EFE).- El extremo argentino Tomás Cuello, del Atlético Mineiro brasileño, sufre una grave lesión en el tobillo izquierdo y se perderá lo que resta de temporada, incluido el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Bolívar.

22 de septiembre de 2025 - 18:55
Cuello, de 25 años, se someterá a una cirugía el martes, tras lesionarse la semana pasada en La Paz, y solo reaparecerá el próximo año, según informó este lunes el club de Belo Horizonte.

El atacante se lesionó solo en la cancha del Bolívar. Los exámenes realizados posteriormente confirmaron "una fractura del peroné asociada a la rotura de los ligamentos del tobillo izquierdo".

El equipo dirigido por el argentino Jorge Sampaoli recibe el miércoles al Bolívar con la obligación de ganar, si quiere avanzar a las semifinales de la Sudamericana, después de empatar 2-2 en el partido de ida.

El exseleccionador de Chile y Argentina tampoco podrá contar para ese decisivo encuentro con el lateral Natanael, ni con el zaguero paraguayo Júnior Alonso, ambos sancionados.

La Copa Sudamericana es la única opción de título que le queda al Atlético Mineiro, uno de los grandes clubes de Brasil, en esta campaña.

El cuadro albinegro cayó en cuartos de final de la Copa do Brasil ante su máximo rival, Cruzeiro, y roza los puestos de descenso a la segunda división en la Liga, donde suma apenas 25 puntos en 22 partidos.

