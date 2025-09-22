El argentino Cuello se pierde el resto de la temporada con el Mineiro por una grave lesión

São Paulo, 22 sep (EFE).- El extremo argentino Tomás Cuello, del Atlético Mineiro brasileño, sufre una grave lesión en el tobillo izquierdo y se perderá lo que resta de temporada, incluido el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Bolívar.