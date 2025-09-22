El colombiano Blessd, primer latino en inaugurar la gala del Balón de Oro en París

Bogotá, 22 sep (EFE).- El cantante colombiano Blessd se convertirá este lunes en el primer artista latino en inaugurar la 69° ceremonia de entrega del Balón de Oro en París, la cita anual que reúne a las grandes figuras del fútbol mundial en el Théâtre du Châtelet.