El París Saint Germain, mejor club de fútbol masculino en la gala del Balón de Oro

El conjunto parisino se impuso en la Liga de Campeones, así como en la Ligue 1, la Copa y la Supercopa francesas y la Supercopa europea.
"Es un honor estar aquí, ante jugadores, entrenadores, los mejores del mundo. Hemos ganado un gran galardón colectivo, eso demuestra que el equipo gana siempre. Quiero agradecer a todos mis jugadores, especialmente al capitán, Marquinhos, al entrenador, a todo el cuerpo técnico. También a todos los antiguos presidentes, sin ellos no estaríamos aquí", dijo el actual presidente, Nasser Al-Khelaifi.
También agradeció a "la mejor afición del mundo", que se dio cita en las puertas del teatro y que comenzó a encender bengalas durante la gala, mientras el equipo caía en Marsella contra el eterno rival en un partido liguero que fue aplazado este domingo por la lluvia.
Al-Khelaifi se mostró especialmente orgulloso de haber conquistado la Liga de Campeones: "No ha sido fácil, hemos tenido que dedicarle tiempo para crear una estructura adecuada, entre las mejores del mundo".
