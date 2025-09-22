El París Saint Germain, mejor club de fútbol masculino en la gala del Balón de Oro

París, 22 sep (EFE).- El París Saint Germain fue galardonado este lunes con el trofeo al mejor club de la pasada temporada de fútbol masculino dentro de la gala del Balón de Oro 2025 que organizan la publicación francesa France Football y la UEFA en un acto celebrado en el teatro Chatelet de París.