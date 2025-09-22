El PSG mantiene la lista de convocados ante el Marsella, con Dembélé fuera por lesión

El PSG ha mantenido sin cambios la convocatoria para el encuentro, que se tuvo que aplazar el domingo por una alerta meteorológica ante el riesgo de lluvias torrenciales en Marsella, y Dembélé está ausente por una lesión en el muslo izquierda de la se prevé que esté recuperado a finales de octubre.

Tampoco aparecen en la lista de los que se enfrentarán al Olympique de Marsella otros dos nominados al Balón de Oro del PSG: el francés Désiré Doué y el portugués Joao Neves.

De este modo, estos tres jugadores sí que podrán estar en la gala parisina, en la que Dembélé parte como favorito para recoger el codiciado Balón en el teatro de Châtelet.

La presencia en la ceremonia del máximo representante del club, el presidente Nasser Al-Khelaifi, aún no se ha confirmado oficialmente, aunque algunos medios franceses han apuntado que el dirigente catarí estará junto a Dembélé.

La lista para el encuentro en Marsella sí que incluye a otros cinco nominados al título de mejor jugador del planeta, por lo que ninguno de ellos podrá estar en la ceremonia: el marroquí Achraf Hakimi; los portugueses Vitinha y Nuno Mendes; el español Fabián Ruiz; y el georgiano Kvarastkhelia.

También se ausentarán de la gala de París el técnico español Luis Enrique Martínez, que figura como favorito para el premio Johan Cruyff al mejor entrenador del año, y el meta francés Lucas Chevalier, nominado para el trofeo Yashine de mejor portero.

El choque de este lunes entre el OM y el PSG, que debía de haberse jugado el domingo, pero que tuvo que ser aplazado por la amenaza de fuertes lluvias en Marsella, está considerado como el partido de máxima rivalidad en Francia.