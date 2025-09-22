Fútbol Internacional

El Real Madrid ultima la visita al Levante sin Trent, Rüdiger ni Mendy

Madrid, 22 sep (EFE).- El Real Madrid completó este lunes su segundo y último entrenamiento de cara al partido de este martes ante el Levante (21:30 horas CEST, -2 GMT) en el que volvieron a ser baja por lesión Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy.

Por EFE
22 de septiembre de 2025 - 07:20
No recuperará a ningún lesionado Xabi Alonso para la visita al Ciutat de Levante, pero sí a un Dean Huijsen que fue baja ante el Espanyol por su roja directa ante la Real Sociedad.

Un entrenamiento de baja intensidad por la proximidad del partido y tras haber jugado el sábado, en el que Endrick, aún sin debutar esta temporada, Eduardo Camavinga y Jude Bellingham -estos sí jugaron cinco minutos ante el Espanyol- siguieron cogiendo ritmo con el objetivo de contar con más protagonismo en esa racha de cuatro partidos en 12 días que afronta el Real Madrid.

Por ello, mientras Trent, Rüdiger y Mendy continuaron con sus respectivos procesos de recuperación con los fisioterapeutas y en el gimnasio, Xabi Alonso analizó el estado físico de sus futbolistas para ajustar las rotaciones en el once titular en el Ciutat de Levante.

