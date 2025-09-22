El Real Madrid ultima la visita al Levante sin Trent, Rüdiger ni Mendy

No recuperará a ningún lesionado Xabi Alonso para la visita al Ciutat de Levante, pero sí a un Dean Huijsen que fue baja ante el Espanyol por su roja directa ante la Real Sociedad.

Un entrenamiento de baja intensidad por la proximidad del partido y tras haber jugado el sábado, en el que Endrick, aún sin debutar esta temporada, Eduardo Camavinga y Jude Bellingham -estos sí jugaron cinco minutos ante el Espanyol- siguieron cogiendo ritmo con el objetivo de contar con más protagonismo en esa racha de cuatro partidos en 12 días que afronta el Real Madrid.

Por ello, mientras Trent, Rüdiger y Mendy continuaron con sus respectivos procesos de recuperación con los fisioterapeutas y en el gimnasio, Xabi Alonso analizó el estado físico de sus futbolistas para ajustar las rotaciones en el once titular en el Ciutat de Levante.