El Sevilla, ante la maldición del Sánchez-Pizjuán y el poderío del Villarreal

El nuevo Sevilla que entrena el argentino Matías Almeyda ha sumado sus hasta ahora dos victorias fuera de Nervión, en Gerona (0-2) y el pasado sábado en Vitoria (1-2), pero además, la primera jornada del torneo la afrontó en Bilbao y, pese a la derrota (3-2), se lo puso muy difícil al Athletic Club.

Muy decepcionante fue, por contra, el debut del técnico argentino en Sevilla, donde el Getafe se impuso 1-2 en un partido en el que los de Almeyda mostraron muchas carencias. Tampoco lograron superar en su otra comparecencia al Elche (2-2), aunque en esta cita el equipo sí estuvo más entonado.

Ahora se presenta el tercer partido como local, al que llega un equipo que parece más equilibrado que en los dos cursos precedentes. Los sevillistas confían en ello para enlazar dos triunfos seguidos, lo que no consigue desde hace diecisiete meses después de no lograrlo en toda la pasada temporada.

Para el martes, Almeyda pierde al extremo Alfon González, titular en el triunfo ante el Alavés pero que tuvo que retirarse del terreno antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora por un problema en el tobillo derecho, en el que sufre un esguince medial, según ha informado el club, lo que tendrá de baja seguro para la visita del Villarreal y también para el desplazamiento a Vallecas del próximo domingo.

Además de Alfon, el único de la primera plantilla que aún no tiene el alta médica es el centrocampista Joan Jordán, quien ya hace trabajo sobre el césped y está en la última fase de recuperación después de que el pasado julio fuera operado de una hernia discal.

Almeyda ha demostrado en estas primeras jornadas que hace numerosos cambios de un partido a otro independientemente de las lesiones, por lo que se esperan rotaciones y más cuando llega un encuentro intersemanal con poco tiempo de recuperación, aunque en la meta parece que seguirá el griego Odisseas Vlachodimos, quien en Vitoria le quitó el sitió al noruego Orjan Nyland.

El Villarreal llega a la capital andaluza aliviado tras haber roto con un triunfo ante Osasuna una serie de tres encuentros sin conocer la victoria entre la Liga y la Liga de Campeones pero agobiado por las lesiones.

A las bajas de Logan Costa y Willy Kambwala, que se lesionaron en pretemporada, y a la de Gerard Moreno, fuera ya desde hace unas semanas se suman para este partido las de Ayoze Pérez, Ilias Akomach y Juan Foyth, tres jugadores clave en los 'onces' de Marcelino.

Con su buen final de partido ante Osasuna, el portero Luiz Júnior dejó atrás las dudas que dejó el error que le costó a su equipo la derrota en el campo del Tottenham. El poco tiempo de descanso puede favorecer las rotaciones y que tengan minutos de inicio jugadores como Santiago Mouriño, Dani Parejo, Cardona o Buchanan.

En cambio, el técnico asturiano solo tiene a Rafa Marín y Renato Veiga como defensas centrales puros, mientras que en la delantera solo cuenta con Mikautadze, Pepe y Tani Oluwaseyi.

Para el conjunto 'groguet' esta será su tercera salida liguera del curso después de haber sacado un punto en Vigo ante el Celta (1-1) y de haber caído en el campo del Atlético de Madrid (2-0).

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Azpilicueta, Nianzou, Kike Salas; Carmona, Agoumé, Mendy, Suazo; Rubén Vargas, Ejuke; e Isaac Romero.

Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Cardona; Comesaña, Parejo, Buchanan, Moleiro; Mikautadze y Oluwaseyi o Nicolás Pepe.

Árbitro: (Pendiente de designación)

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.

Puestos: Sevilla (9º. 7 puntos). Villarreal (3º. 10 puntos.).

El dato: El Villarreal sólo ha ganado en seis de las treinta visitas oficiales que ha realizado al campo del Sevilla, donde además ha cosechado otros seis empates y dieciocho derrotas.

Matías Almeyda (entrenador del Sevilla): "El Villarreal es un equipo armado para jugar otros torneos, con una gran inversión".

Bajas: Jordán y Alfon (Sevilla); Gerard, Ayoze, Logan Costa, Akhomach, Kambwala y Foyth (Villarreal).