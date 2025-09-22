España viaja este lunes a Chile, con su segundo título como objetivo

Con el gran objetivo de lograr el título por segunda vez, después del conquistado en 1999 en Nigeria, España debutará el próximo día 28 frente a Marruecos en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Su segundo compromiso será el 1 de octubre ante México en el mismo escenario, que también acogerá el duelo con Brasil el día 3 dentro del grupo C.

El seleccionador Paco Gallardo cuenta con un grupo que incluye seis jugadores de Primera división, entre ellos el defensa Pau Navarro (Villarreal), el centrocampista Mendoza (ELche) y los delanteros Joel Roca (Girona), Jan Virgili (Mallorca), Pablo García (Betis) y Adrián Liso (Getafe), cuya convocatoria ha sido cuestionada por el Getafe y ha abierto el debate sobre los torneos que coinciden con fechas de liga.

El club madrileño se opuso a la citación de su jugador, pero la Federación Española de Fútbol (RFEF) le amenazó con posibles sanciones, según desveló ayer el presidente del club, Ángel Torres, que cuestionó como la FIFA y la UEFA lo permiten.

"No lo entiendo. Hay equipos como el Castilla que les quitan cinco titulares. No sé como FIFA y UEFA permiten estas cosas. En principio, nosotros nos negamos. La Federación nos contestó amenazando de que nos podían sancionar y quitar puntos. Y como no quiero más líos y problemas, pues al final cedimos, pero a regañadientes. Encantados de que vayan a la selección todos los del Getafe, pero en fechas de selección, no ahora", dijo en declaraciones a DAZN antes del partido de ayer ante el Barcelona.

La Ley del Deporte obliga a los jugadores de los clubes españoles a acudir a la llamada de la selección, situación distinta a la de los que militan en equipos extranjeros, como el delantero del Udinese Iker Bravo, al que el club italiano no ha puesto pegas ante su citación para sumarse al grupo.

Además de los mencionados, el grupo que viajará a Chile lo completan los porteros Fran González (Real Madrid), Vicent Abril (Valencia) y Raúl Jiménez (Valencia); los defensas Fortea (Real Madrid), Diego Aguado (Real Madrid), Jon Martín (Real Sociedad), Cuenca (Barcelona) y Julio Díaz (Atlético); los centrocampistas Cristian David (Real Madrid), Thiago Pitarch (Real Madrid), Izan Merino (Málaga), Rayane (Atlético de Madrid) y Peio Canales (Racing de Santander) y el delantero David Mella (Deportivo de La Coruña).

De pasar a octavos de final los españoles se cruzarán con los clasificados del grupo A, formado por Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

El Mundial, con 24 selecciones repartidas en 6 grupos y sin Uruguay que ganó la última edición en 2023, prolongará su primera fase del hasta el 6 de octubre.

Los dos primeros pasarán a octavos de final, que se resolverán entre el 7 y el 9 y los cuartos entre el 10 y el 13. Las semifinales serán el 15 y el 16 de octubre y la final el lunes día 20.