Experto dice que México enfrentará gran reto en transporte para la Copa del Mundo 2026

A esto se sumam las fuertes exigencias en servicios de última milla, inventarios, aduanas y abastecimiento de bienes esenciales.

El torneo, que por primera vez en la historia se disputará en tres países, México, Estados Unidos y Canadá, convoca a 48 selecciones, tiene programados 104 partidos, 12 de ellos en este país, entre ellos la inauguración en el estadio Azteca de Ciudad de México, el 11 de junio, además de partidos en las ciudades de Guadalajara y Monterrey.

"México sí está a tiempo, pero no tiene todo el tiempo del mundo", advirtió en entrevista con EFE Mario Veraldo, director general de MTM Logix, empresa de inteligencia logística y soluciones en cadena de suministros.

"Si empezamos a hablar del tema, a poner los diferentes escenarios sobre la mesa, a discutir las maneras de mitigar riesgos y todo, sí estamos a tiempo, pero si lo dejamos para Navidad y Año Nuevo corremos el riesgo de que eso se tenga que hacer de manera acelerada", añadió.

Para el experto el tema central es con qué "tranquilidad y fluidez puedes hacer el plan, la ejecución y dar una experiencia espectacular a los visitantes qué es lo que requiere un evento de esta magnitud".

Con una distancia de unos 45 kilómetros entre el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México, Veraldo asegura que el tema de mayor impacto en el caso de la capital mexicana será el aeroportuario.

“Para mí el gran reto es el tema de aeropuertos de México”, y puso como ejemplo que en promedio se necesitan 40 minutos para entrar al estacionamiento de la terminal de Ciudad de México.

“Si agregas toda la masa crítica de gente que va a venir para el evento, que son millones de visitantes, entonces tenemos que pensar que estas personas van a tener que moverse del aeropuerto a la ciudad y ¿cómo lo van hacer?”, cuestionó.

Para Veraldo el reto logístico que tiene México ante sí “es muy grande y también hay un reto de planeación que debería empezar desde ahora” y recordó que para la Copa del Mundo Brasil 2014 todos los ajustes comenzaron en 2012.

El pasado 22 de agosto, la Comisión Permanente del Congreso mexicano aprobó una propuesta del senador Clemente Castañeda, del partido Movimiento Ciudadano, para exhortar a la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como a los 32 estados del país a fortalecer las acciones de promoción turística del país en el extranjero ante la realización del Mundial FIFA 2026.

Y también se exhortó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Secretaría de Turismo para que en coordinación con los gobiernos estatales y municipales fortalezcan las acciones de seguridad tendientes a la salvaguarda del turismo nacional e internacional ante esta justa deportiva.

"El país tiene una oportunidad única de proyectarse como un destino turístico seguro, moderno y sostenible ante los ojos del mundo", dijo.

México enfrenta retos de movilidad, planeación urbana e impactos sociales por el torneo de fútbol en las ciudades sede Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, en el caso de las dos últimas son de las pocas ciudades en el Mundo que serán sede en tres ocasiones del mundial (1970, 1986, 2026).