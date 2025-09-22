Fluminense se juega el pase a semifinales en el Maracaná ante un Lanús envalentonado

El saldo obliga a los pupilos de Renato Gaúcho a ganar por dos goles para avanzar directamente a semifinales. Un triunfo por la mínima llevará la definición a penales, mientras que un empate clasifica al conjunto argentino.

Fluminense conserva el favoritismo por jugar como local y por acumular una racha de doce partidos invicto en la Copa Sudamericana, con diez victorias y dos empates.

No obstante, el rendimiento del conjunto carioca está lejos del mostrado en el Mundial de Clubes.

Al margen de su desempeño en la Sudamericana, Fluminense acumula dos derrotas, un empate y dos triunfos en los últimos cinco encuentros del Campeonato Brasileño, en el que ocupa la octava posición, a 20 puntos de distancia del líder Flamengo.

La ausencia de Ganso pesará en el duelo con los argentinos, pues el centrocampista está apartado de las canchas desde la semana pasada por una lesión en la pantorrilla izquierda.

Nonato también está en duda por una tendinitis en el pie derecho y podría ser reemplazado por el argentino Lucho Acosta.

Lanús, por su parte, llega con ventaja y con la intención de sostenerla en territorio carioca.

El equipo de Mauricio Pellegrino, además, atraviesa un buen momento en la Liga argentina, en la que ocupa el cuarto puesto del Grupo B del Clausura con 13 puntos.

Para el encuentro con Fluminense, Lanús debe repetir la titular del partido de ida pues Felipe Peña Biafore, Juan Edgardo Ramírez, Ramiro Carrera, el colombiano Raúl Loaiza y el paraguayo Ronaldo Dejesús, continúan sin pisar el césped por lesiones.

Fluminense: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Juan Pablo Freytes, Renê; Hércules, Martinelli, Lucho Acosta (Lima); Kevin Serna, Agustín Canobbio y Everaldo.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Alexis Segovia, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; y Rodrigo Castillo.

Árbitro: el venezolano Jesús Valenzuela. En el VAR su compatriota Ángel Arteaga.

Hora: 21.30 hora local (00.30 GMT del miércoles), en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.