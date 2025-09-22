Hannah Hampton galardonada con el Trofeo Yashin

Hampton destacó durante la pasada campaña en el equipo londinense, que ganó la Superliga inglesa y alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones, así como con la selección de Inglaterra, con la que se impuso en la Eurocopa de Suiza.

La jugadora de Birmingham, de 24 años, indicó que el premio no es solo para ella, sino para "todos los porteros y porteras" porque sigue su senda, y aseguró que "es un orgullo" ser parte del "grupo increíble" de los nominados y confió en que las jóvenes sigan su senda, así como agradeció a su familia, compañeras y a todos los entrenadores que han tenido y a Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra, por confiar en ella.