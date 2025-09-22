Huijsen vuelve a la convocatoria tras sanción

Xabi Alonso no recupera en la lista a ninguno de los tres lesionados: Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy.

Por su parte, repiten Eduardo Camavinga y Jude Bellingham -quienes jugaron sus primeros minutos, cinco, de la temporada ante el Espanyol- y un Endrick que aguarda su momento de debutar, superada su lesión muscular.

Además, Xabi Alonso vuelve a contar con el canterano David Jiménez para reforzar sus opciones en el lateral derecho.

Defensas: Dani Carvajal, David Jiménez, Eder Militao, Dean Huijsen, David Alaba, Raúl Asencio, Álvaro Carreras y Fran García.

Centrocampistas: Tchouaméni, Fede Valverde, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham y Arda Güler.

Delanteros: Brahim, Mastantuono, Vinícius, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Endrick.