Josep Martínez tendrá más minutos con el Inter: "No hay que esperar a partidos de Copa..."

La gran actuación de 'Pepo' Martínez en su primera titularidad en la presente campaña, clave para la victoria interista ante el Sassuolo (2-1), reafirmó su cartel de meta seguro en San Siro, algo que ya demostró con creces la pasada campaña, cuando suplió a Yann Sommer durante su lesión.

El meta suizo seguirá siendo la primera opción, pero está en su último año de contrato y el Inter quiere dar recorrido al español como posible apuesta de futuro.

"Tengo dos porteros válidos que se complementan y se ayudan mutuamente. Sommer sigue siendo la primera opción, pero Martínez tendrá sus oportunidades. No hay que esperar solo a partidos de Copa Italia para que juegue el segundo portero", explicó Chivu a DAZN, tras la victoria.

El meta valenciano, de 27 años, llegó al Inter procedente del Génova por cerca de 15 millones de euros en 2024.

La pasada campaña disputó 5 partidos seguidos, uno de ellos ante el Feyenoord en 'Champions', y encajó solo 3 goles. Como 'nerazzurro' ha jugado 11 partidos oficiales y solo perdió uno de ellos, la vuelta de semifinales de Copa Italia ante el Milan (0-3).