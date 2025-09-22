La delegación del Barcelona fue increpada a su salida del Balón de Oro por fans del PSG

París, 22 sep (EFE).- La delegación del Barcelona abandonó la gala del Balón de Oro entre gritos de "Puta Barça" lanzados por grupos de aficionados del París Saint-Germain que habían acudido a animar a Ousmane Dembélé, que acabó haciéndose con el trofeo en esta edición junto a Aitana Bonmatí.