La delegación del Barcelona fue increpada a su salida del Balón de Oro por fans del PSG

Los 'fans' del equipo francés, que encendieron bengalas y que obligaron a levantar un cordón de policías antidisturbios para evitar problemas en los aledaños del teatro Chatelet, sede de la gala, se mostraron especialmente duros con el equipo catalán, que partió de París con tres premios.
Además de el de Aitana, Lamine Yamal se llevó el Kopa a mejor joven por segundo año consecutivo, además de quedar segundo en el Balón de Oro por detrás de Dembélé, mientras que el Kopa femenino, que se entregaba por vez primera, recayó en Vicky López.
Pero al abandonar el teatro recibieron la ira de los aficionados, que les increparon de forma visible.
Eso generó que los servicios de seguridad montaran un fuerte dispositivo de protección, sobre todo en el entorno de Lamine Yamal, rodeado de una docena de agentes de seguridad cuando se dirigía a su vehículo.
Más tranquilos pudieron salir del teatro Raphinha, Pau Coubarsí y el entrenador, Hansi Flick, que también acudieron a la gala, junto a varios miembros de la directiva, entre ellos el presidente, Joan Laporta.