La falta de puntería del argentino Luís Vázquez genera dudas en el Anderlecht

El argentino, de 24 años, sólo ha sumado un gol en seis partidos esta temporada, con un promedio de 0,17 tantos por encuentro tras haber firmado la pasada campaña 8 dianas en 47 apariciones.

El técnico del Anderlecht, Besnik Hasi, reconoció en rueda de prensa el sábado que Vázquez no estuvo fino y este lunes la prensa belga, muy crítica, se pregunta si el argentino puede ser titular en el equipo.

"En su mano a mano antes del descanso, habría bastado con que cruzara su disparo y habría sido gol", lamentó el entrenador, quien no obstante destacó que el argentino "trabajó mucho para el equipo", lo que explica su falta de "frescura delante de la portería".

"Con el delantero argentino como ariete titular, el Sporting no logrará nada bueno esta temporada. En todo caso, no un mejor resultado que el del año pasado, como esperan los dirigentes", sentencia el diario belga DH Les Sports sobre el ex del Boca Juniors.

Ese diario critica que Vázquez "espera centros que no llegan" y agrega que, cuando "llega alguno, sirve sobre todo para demostrar que el argentino no tiene ni sentido del gol ni un buen juego de cabeza para su envergadura (1,90 m.)".

"En algunos controles, está más cerca de (el cómico francés) Luis de Funès que de (el exdelantero uruguayo) Luis Suárez", prosigue DH Les Sports sobre Luis Vázquez, quien en el partido frente al Genk terminó cediendo su sitio al serbio Mihajlo Cvetkovic, de 18 años.

Ese periódico se pregunta "cómo alguien pudo firmar un cheque de 4,5 millones un día de julio de 2023" para hacerse con los servicios del futbolista, titular tras la venta este verano del danés Kasper Dolberg al Ajax de Ámsterdam.

También el portal futbolístico belga Walfoot subraya que Vázquez "volvió a fallar varias ocasiones y frustró al Lotto Park" frente al Genk y se preguntó si "el crédito del argentino disminuye".