Lamine Yamal, el talento más precoz que sube al podio

Además de encadenar su segundo Trofeo Kopa como el mejor futbolista menor de 21 años -el primero en conseguirlo dos veces-, el extremo azulgrana ha sido reconocido con el segundo puesto tras el francés Ousmane Dembelé, del PSG, en la gala celebrada en el teatro del Chatelet de París.

El francés, que ha conquistado el Balón de Oro por su gran temporada en el PSG campeón de Europa, y el portugués Vitinha, también del conjunto de la ciudad del Sena, han completado el podio en la categoría masculina, en la que el brasileño Raphinha, compañero de Lamine Yamal en el Barça, ha sido quinto.

El más joven en conquistar este premio sigue siendo el brasileño Ronaldo Nazario, que lo hizo en 1997 con 21 años, 3 meses y 5 días, con el Inter de Milán, aunque gracias a la gran temporada que realizó en el Barcelona el año anterior.

Le siguen el británico Michael Owen, que lo ganó con el Liverpool en 2001 con 22 años y 4 días, y el argentino Leo Messi, que logró su primer Balón de Oro con el Barcelona en 2009 con 22 años, 5 meses y 7 días.

Lamine Yamal, por tanto, aún tiene tres años de margen para batir otro récord de precocidad: el de convertirse en el futbolista más joven que es reconocido como el mejor del mundo.