Laporta, sobre la vuelta al Camp Nou: "Hemos realizado todas las correcciones necesarias"

"Ahora dependerá mucho de lo que digan los funcionarios municipales, pero hemos cumplido con nuestro trabajo. Contamos con el certificado de finalización, el certificado de inspección de obra, el informe de protección civil y el informe ambiental", declaró Laporta a los medios en París, adonde viajó este lunes para asistir a la gala del Balón de Oro que se celebrará en el Teatro del Chatelet de la capital francesa.

El máximo mandatario del club catalán explicó que ya se le ha comunicado a LaLiga y a la UEFA que el nuevo Spotify Camp Nou "está preparado para acoger partidos" y que espera que esto pueda suceder en las próximas semanas.

"Veremos qué dicen desde el ayuntamiento y los funcionarios sobre las recientes visitas, pues se están realizando con mayor frecuencia debido a la magnitud de la obra. Estamos preparados para cualquier cosa", sentenció Laporta.