Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, ingresado en una clínica de Buenos Aires

El director técnico del 'Xeneize', de 69 años, fue internado en la clínica Fleni de la ciudad de Buenos Aires, y su estado de salud enciende la preocupación en el ámbito del fútbol local ya que Russo atraviesa desde 2017 un cáncer de vejiga y hace dos semanas permaneció bajo observación en el mismo establecimiento durante cinco días para recuperarse de una infección urinaria.

El domingo estuvo presente en el partido en el que su equipo empató 2-2 como local ante Central Córdoba por el torneo local y perdió una buena chance de trepar a la cima de la zona A, en la que suma 14 puntos tras 9 partidos jugados.

Russo permaneció todo el partido sentado en el banco de suplentes y se vio cansado, a pesar de que durante la semana condujo los entrenamientos de Boca con normalidad y el fin de semana anterior estuvo al frente del equipo en el empate 1-1 como visitante en la cancha de Rosario Central, club con el que logró la Copa de la Liga Profesional 2023.

Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, dos de sus asistentes más cercanos, estarán a cargo de los entrenamientos del plantel durante el tiempo que Russo esté fuera.

El actual es el tercer período de 'Miguelo' en Boca: en su primera etapa duró solo un año, en el que logró la Copa Libertadores 2007 ante el Gremio brasileño y perdió la final del Mundial de Clubes ante el Milan; en su segundo paso, entre 2020 y 2021, logró una Superliga, una Copa de la Liga Profesional y perdió en las semifinales de Libertadores ante el Santos brasileño.

De larga trayectoria, Russo también dirigió en Argentina a Lanús, Los Andes, Estudiantes de La Plata, Colón de Santa Fe, Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Racing Club.

Además, dirigió a Universidad de Chile y Unión Deportiva Salamanca, de Chile; Monarcas Morelia, de México; Millonarios, de Colombia; Alianza Lima, de Perú; Cerro Porteño, de Paraguay; y Al Nassr, de Arabia Saudí.

Como jugador, Russo se desempeñó en el puesto de mediocampista defensivo y su único club fue Estudiantes de La Plata, donde completó 435 partidos y anotó 11 goles entre 1975 y 1989, mientras que en la selección argentina disputó 17 partidos.