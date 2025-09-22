Mourinho describe al argentino Otamendi como "un verdadero capitán"

"Este es un equipo de chavales con un hombre que es campeón del mundo, que es el capitán", dijo Mourinho en la rueda de prensa previa al partido del martes del Benfica contra el Rio Ave de la Liga de Portugal.

"Hay clubes en los que el brazalete no está en el brazo adecuado, ya me ha pasado -añadió-, pero en este caso está en el brazo de alguien que es un verdadero capitán y se asume como tal".

Mourinho, de 62 años, tomó las riendas del Benfica el pasado 18 de septiembre en sustitución de Bruno Lage y, desde entonces, los jugadores del equipo lisboeta ya están "abrazando" sus ideas y su "forma de liderar".

"Obviamente, todavía no somos un grupo de mejores amigos, solo llevamos cuatro o cinco días, pero creo que estamos construyendo algo importante desde el punto de vista humano", reflexionó Mourinho, tras la victoria del pasado fin de semana por 3-0 ante el AVS.

En cuanto al aspecto táctico, el exentrenador del Real Madrid señaló que es necesario "ir poco a poco", pero dejó claro el compromiso que quiere de su equipo.

"El Benfica o gana, o si no gana, sale muerto. Muerto de cansancio, de fatiga, de intentarlo", subrayó.