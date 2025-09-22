Nico Paz, generador de los cinco goles del Como 1907

En todos los goles del Como en lo que va de temporada, Nico Paz ha estado presente. Gol y asistencia ante el Lazio, gol ante el Génova y gol y otra asistencia ante una 'Fiore' que, por el momento, no ha ganado en lo que va de campaña.

Fundamental para el buen hacer de los de Cesc Fàbregas, en su última gran actuación se encargó de colgar la falta que remató el alemán Marc Oliver Kempf en el minuto 65 y de lanzar en largo a la carrera del ghanés Addai, que fusiló al español David De Gea al palo corto para remontar al combinado 'Viola'.

El abanico de registros del talento argentino es cada vez más amplio y permite al equipo de Fàbregas ser peligroso incluso cuando se ve sometido ante el rival. La 'Fiore', en el último duelo, fue algo superior en el primer tiempo, pero cada balón que tocó Nico Paz en zona de tres cuartos hizo temblar a los 'Viola'.

Poco importó su cansancio en la segunda mitad. Fàbregas no contempla su cambio si el partido está abierto. Porque juega a otro ritmo y es el mejor jugador de este Como en el que aparece por todo el campo, tanto para desatascar en salida de balón como para filtrar pases en tres cuartos. Tiene libertad total para poder manejar los tiempos del equipo.

No pudo recortar en este último partido distancias personalmente, pero sirvió dos balones que mantienen su reinado en el Como, colaborador o autor en los cinco tantos que acumula el combinado 'lariano'.

Solo en el primer partido de la temporada, en Copa Italia ante el Südtirol (3-1), se quedó sin colaborar de manera tangible en la victoria.

Después, asistencia y golazo de falta ante el Lazio (2-0); zapatazo desde fuera del área en el empate ante el Génova (1-1); y dos asistencias en la remontada a la 'Fiore' (1-2).

Impacto total de un jugador que fue nombrado por la Serie A como 'Estrella Emergente' del mes de agosto y como 'Mejor Jugador sub23' de la pasada campaña, en la que anotó seis goles y ocho asistencias, número que al ritmo de la presente temporada apunta a destrozar.

El sueño de Paz es el de jugar vestido de blanco y en el Santiago Bernabéu, motivo por el que aprecia los minutos y el trato del Como.

"Hubo un momento en el que temimos que Nico pudiera volver a Madrid. Se formó en la cantera del Real Madrid y sueña con jugar algún día en el Bernabéu. Por suerte, se ha quedado", comentó Mirwan Suwarso, presidente del Como, en agosto, en declaraciones al 'Corriere della Sera'.

El Real Madrid, de hecho, tiene una opción de recompra del jugador y cada oferta por el jugador al Como tiene que ser aprobada por el club madrileño.

"Nico es jugador del Como. El Real Madrid puede recomprarlo, pero a un precio determinado. Nico es un jugador joven y nuestra relación con su familia es muy estable", aseguró Fàbregas en rueda de prensa en enero de 2025.