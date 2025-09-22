Pajor y Gyokeres reciben el Trofeo Gerd Müller

El portugués Luis Figo, exjugador de equipos como el Barcelona y el Real Madrid, entre otros, fue el encargado de anunciar el premio a ambos futbolistas.

Pajor, máxima artillera de la Liga F, indicó que el premio se lo debe a sus compañeras porque "es un trofeo para el equipo" y les dijo: "Cada día que juego con vosotras me hago mejor jugadora, es un privilegio compartir esto con vosotras, me hacéis una mejor jugadora y mejor mujer".

"Este año ha sido muy especial con el club y con la selección, porque también nos clasificamos por primera vez para la Eurocopa", añadió la polaca, quien aseguró que adora el fútbol y quiere "hacer crecer el fútbol femenino inspirando a jóvenes para que puedan jugar en grandes estadios y pasar en la televisión".

Gyokeres reconoció que para él fue una temporada "estupenda" en la que pudo ganar la Liga y la Copa lusas y que desde pequeño lo que quería era marcar goles. Apuntó que recibir este premio es "todo un honor".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy